Florida jysäytti huippuhankinnan! Philadelphia-tähti siirtyy suomalaiskatraan seuratoveriksi

34-vuotias Giroux on ollut yksi NHL:n siirtokevään kuumimmista nimistä. Philadephian pitkäaikainen kippari on iskenyt tällä kaudella 57 ottelussa 42 pistettä. Giroux pelasi aiemmin tällä viikolla 1 000. ottelunsa NHL:ssä. Giroux on tehnyt NHL-uransa aikana 900 tehopistettä.