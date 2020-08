Fjäder jatkaa Akavan johdossa äänin 578–292

Fjäder on toiminut Akavan johdossa vuodesta 2011. Hän on 62-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti.

Hän on kokoomuksen jäsen ja ollut työmarkkinatoiminnassa mukana vuodesta 1987. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, ja niissä on yhteensä yli 600 000 jäsentä.

Fjäderin asemasta keskusteltu

Fjäderin asemasta on leimahtanut aika ajoin kipakka keskustelu järjestön sisällä, kun hän on sanonut jotain, mikä on suututtanut akavalaisia.