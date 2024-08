Fitness-guru Richard Simmonsin kuolinsyy julki

Nyt Simmonsin perheen tiedottaja Tom Estey on kertonut Peoplelle 21. elokuuta, että Simmonsin veli Lenny Simmons on saanut puhelun Los Angelesin kuolinsyyntutkijalta.

Simmons puhui Peoplelle vain kaksi päivää ennen kuolemaansa ja kertoi, miten hän aikoi juhlia 76-vuotissyntymäpäiväänsä. Hän vitsaili puhaltavansa kynttilän luultavasti kesäkurpitsan päältä, koska on kasvissyöjä.

Hän oli niin rakastettu popkulttuuripersoona kuin kuntoilun innoittaja ja esiintyi säännöllisesti talk show -ohjelmissa, kuten Late Night with David Lettermanissa. Simmons tuotti elämänsä aikana yli 50 treenivideota, kuten ikonisen Sweatin' to the Oldies -sarjan, ja julkaisi useita terveellisen elämän keittokirjoja.