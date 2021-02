Finnwatch: Teräsyhtiö Outokumpu on myötävaikuttanut ihmisoikeuksien loukkaamiseen – alihankintaketjusta paljastui huonomaineinen kaivosyhtiö

Teräsyhtiö Outokumpu on vuosia ostanut raaka-aineita Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta, esittää yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch -järjestö raportissaan. Finnwatchin mukaan Outokumpu on myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.