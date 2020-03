Finnair lopettaa suositun päästöhyvityspalvelunsa: Taustalla Poliisihallituksen tulkinta rahankeräyslaista

Finnair on lopettanut Push for Change -päästöhyvitys- ja biopolttoainepalvelunsa, koska Poliisihallitus on katsonut päästöhyvitysten ja biopolttoaineostojen tarjoamisen lentomatkustajille olevan rahankeräyslain alaista toimintaa, jota yritys ei voi harjoittaa. Asiasta kerrotaan Finnairin tiedotteessa.