Financial Timesin ekonomistikysely: Erkki Liikanen todennäköisin vaihtoehto Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi

EKP:n nykyisen pääjohtajan Mario Draghin on tarkoitus lähteä pestistään lokakuun lopussa ensi vuonna, jolloin hän on toiminut EKP:n pääjohtajana kahdeksan vuoden ajan.

Financial Times kysyi 24 ekonomistilta, ketä he pitävät todennäköisimpänä vaihtoehtona tehtävään. Heistä kahdeksan arvioi, että Liikanen on seuraava EKP:n pääjohtaja.