Filippiineillä huumeiden vastaista sotaa johtanut poliisipäällikkö eroaa rikosskandaalin vuoksi – "Tämä sota on kohdistettu köyhiin"

Albayaldea syytetään ainakin valtavan takavarikoidun huumelastin myyneiden poliisien suojelemisesta. Tapaus on herättänyt tuoreeltaan uutta kritiikkiä maan presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaista sotaa kohtaan.

Poliisi on tappanut vuoden 2016 puolivälin jälkeen tuhansia huumeiden myymisestä tai käyttämisestä epäiltyjä ihmisiä osana Duterten huumeiden vastaista ristiretkeä. Huumesotaa kritisoivien mukaan poliisi on kuitenkin jättänyt rikkaat ja vaikutusvaltaiset pitkälti rauhaan.

Asianajaja: Sota on kohdistettu köyhiin

Eräs entinen poliisi on kertonut, että Albayalde olisi puuttunut tapaukseen ja onnistunut pelastamaan poliisit kurinpitotoimilta. Toisen entisen lainvalvojan mukaan poliisipäällikkö olisi taas saanut jopa rahaa huumeiden myymisestä.

Albayalde oli tuolloin oman provinssinsa poliisivoimien komentaja. Hän on kiistänyt kaikki syytökset väärinkäytöksistä. Hänen mielestään syytökset ovat saattaneet olla pyrkimys saada julkisuutta henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hänen tehtävästään.

Albayalden oli määrä jäädä eläkkeelle marraskuun alussa. Hän on toiminut kansallisen poliisin päällikkönä viime vuoden huhtikuusta lähtien.

Presidentti Duterte ei ole ottanut juurikaan kantaa tapaukseen. Hän on luvannut aiemmin kukistaa poliisivoimiin syvälle juurtuneen korruption. Hän on osoittanut kerta toisensa jälkeen tuohtumustaan siihen, kuinka laajalle levinnyt ongelma on.