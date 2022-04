FIA reagoi F1-tähtien turva-autokritiikkiin – kuljettaja ilahtui Charles Leclercin lausunnosta: "Onneksi hän huomasi sen"

Turva-autotehtävissä F1:ssä palvelevat sekä Mercedeksen että Aston Martinin valmistamat menopelit. Molempien autojen ratissa nähdään GP-viikonlopusta toiseen Bernd Mayländer , joka on toiminut F1:n turva-autokuskina aina vuodesta 2000 lähtien.

– Mercedeksen turva-auto on nopeampi ylimääräisen aerodynamiikan ansiosta. Aston Martin on todella hidas. Se tarvitsee nykyistä enemmän pitoa, koska meidän renkaamme olivat (turva-autojakson jälkeen) aivan kylmät, Verstappen sanoi omalta osaltaan keskeytykseen päättyneen kilpailun jälkeen.

Kauden kahtena ensimmäisenä GP-viikonloppuna käytetyn Mercedeksen turva-auton konepellin alta löytyy 730 hevosvoimaa, kun Aston Martinissa niitä on yli 200 vähemmän.

– Olisin halunnut valittaa, mutta sitten näin, miten paljon turva-auto luisti mutkasta toiseen. En usko, että hän (Mayländer) olisi voinut ajaa yhtään kovempaa, joten en halunnut antaa liikaa painetta. Nykyisillä autoilla turva-auton takana on vaikea pitää lämpöä renkaissa.

George Russellin mukaan Mercedeksen turva-auto on kierroksella noin viisi sekuntia nopeampi kuin Aston Martin.

FIA muistuttaa lausunnossaan, että turva-autotilanteissa on otettava huomioon useita asioita, muun muassa se, miten kuljettajat saadaan kasattua yhdeksi letkaksi, ja se, miten vauhtia on säädeltävä ratavirkailijoiden työskentelystä riippuen.

– Kilpailun johto määrittää yleensä turva-auton nopeuden. Se, miten turva-auton nopeus vaikuttaa perässä tulevien autojen suorituskykyyn on toisarvoista. Vaikutus on sama kaikille. Kuljettajien velvollisuus on ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa.