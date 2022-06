FIA puuttuu Lewis Hamiltonille kovia kipuja aiheuttaneeseen ongelmaan – "Se on välttämätöntä"

Täksi kaudeksi muuttuneet tekniset säädökset ovat tuoneet uusia haasteita F1-talleille. Tällä kaudella ongelmaksi on muodostunut autojen pomppimisefekti, joka on aiheuttanut haasteita useille talleille.

Yksi suurimmista kärsijöistä on Mercedes, joka ei ole saanut autonsa pomppimista kuriin. Ongelma on äitynyt niin pahaksi, että pomppimisefekti on aiheuttanut Lewis Hamilton kovia selkäkipuja.