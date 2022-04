Ferrari-pomolta selvä kanta tallimääräyksistä mestaruustaistossa

– Takana on vasta kolme kisaa. Jäljellä on vielä toivottavasti 19 tai 20, joten kautta on yhä jäljellä hyvin pitkään. Kuljettajillamme on vapaus kamppailla, ja odotan innolla sitä, että he taistelevat hyvistä sijoista ja jos mahdollista, ykkössijasta, Binotto painottaa Autosportin mukaan.