Fernando Alonsolta apua tulivuorenpurkauksessa kärsineille – F1-viikonlopun kypärässä tärkeä viesti

Alonso toi viikonlopun Yhdysvaltain osakilpailuun kypärän, johon on maalattu tuttujen värien päälle kuva purkautuvasta tulivuoresta.

View this post on Instagram

Videolla Alonso kertoo lahjoittavansa kypärän kisaviikonlopun jälkeen hyväntekeväisyyshuutokauppaan. Kuski kertoo kantavansa huolta myös elinkeinonsa menettäneiden banaaninkasvattajien tulevaisuudesta. Hänellä on myös toisenlainen yhteys Kanariansaarille.

– Kanariansaaret ovat osa Espanjaa, ja me rakastamme saaria erittäin paljon. Ex-vaimokin on kanarialainen, joten minulla on suuri side saariin, Alonso kertoo 20minutos-sivuston mukaan.