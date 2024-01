Fennoskandian pelätyin soturi sekä leirintäalueiden kauhu – tässä ovat Eino Heiskasen sketsihahmokokelaat

Assbjørn Sinitucca on viikinki ja Fennoskandian pelätyin soturi. Kirveiden kalske, miekkojen terottelu ja kalan kuivaaminen on tosin Assbjørnin osalta nyt historiaa, sillä tällä kertaa hän on päättänyt valloittaa taistelutantereen sijaan lauantai-illan prime timen.