FC Barcelonan suuret suunnitelmat hiekoittumassa – seura ei aio päästää Xavia lähtemään Qatarista: "Toivon todella pääseväni takaisin kotiin"

On julkista tietoa, että FC Barcelona haluaa seuralegenda Xavin uudeksi päävalmentajakseen. Tällä hetkellä seura on välitilassa, kun B-joukkueen valmentaja Sergi Barjuan pitelee ohjaksia edustusjoukkueessa Ronald Koemanin potkujen jälkimainingeissa.

Ongelma Xavin palkkauksessa on kuitenkin se, ettei hänen nykyinen seuransa, qatarilainen Al-Sadd tunnu halukkaalta päästää häntä lähtemään kesken kauden.

– Seurat keskustelevat. En voi sanoa paljon, mutta olen positiivinen ihminen. On käytettävä maalaisjärkeä. Heidän on päästävä sopimukseen. Siitä tässä on kyse, Xavi kertoi ottelun jälkeen.