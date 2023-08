FBI etsii pahamaineiseen vakoojaverkostoon kuulunutta venäläismiestä, jolla on yhteyksiä Suomeen

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on etsintäkuuluttanut venäläisen Boris Livshitsin, jolla on laitoksen mukaan kytköksiä myös Suomeen. USA:n viranomaisten mukaan mies oli osa verkostoa, joka on salakuljettanut pakotteiden alaista teknologiaa Venäjän käyttöön.