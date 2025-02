Facebook-aktiivi ja sukututkija seitsemännessä polvessa – tässä ovat Nicklas Pohjolan sketsihahmoehdokkaat

Nicklas Pohjola esitteli Putous-katsojille sketsihahmoehdokkaansa Nilviäisem Maunon ja Ujo-Anselmi Nahkasen.

Putouksen 17. kauden toisessa lähetyksessä nähdään sketsihahmoehdokkaat Nicklas Pohjolalta, Miila Virtaselta ja Ville Mikkoselta.

Tässä ovat Nicklas Pohjolan sketsihahmoehdokkaat!

Nilviäisem Mauno

Nilviäisem Mauno

Nilviäisem Mauno on kokkolalainen Facebook-aktiivi ja nykyinen kuntavaaliehdokas. Mauno yrittää usein osallistua Facebook-ryhmien keskusteluun, mutta lähes aina tulee estot.

– Miten tämmöstä vois muka vihata, Mauno kysyy.

Ujo-Anselmi Nahkanen

Ujo-Anselmi Nahkanen

Ujo-Anselmi Nahkanen on Kassisten yläkerran naapuri ja sukututkija jo seitsemännessä sukupolvessa. Ujo-Anselmi on halunnut lähteä selvittämään sukunsa esi-isiä, eli esi-Nahkasia. Tällä hetkellä tutkimus on tosin jumissa, eikä mene eteen eikä taakse.

– Jännittää niin, että nuppi pehmenee, Ujo-Anselmi toteaa.

Tällainen on Ujo-Anselmi Nahkanen!