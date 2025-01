F1-talli teki historiallisen nimityksen

F1-talli Haas on nimennyt Laura Müllerin tallin yhdeksi kisainsinööriksi, kertoo BBC.

Mülleristä tulee F1-historian ensimmäinen naiskisainsinööri. Saksalainen toimii tulevalla kaudella Esteban Oconin kisainsinöörinä.

– Lauraa ei valittu sen takia, koska hän on nainen. Me emme vain välitä kansallisuudesta tai sukupuolesta. Sillä ei ole merkitystä. Työllä on väliä ja sillä, kuinka sovit tiimiin ja kuinka saat maksimin irti tallin suorituskyvystä, Haasin tallipomo Ayao Komasu sanoo.

Müller on aiemmin toiminut Haasin suorituskykyinsinöörinä.

Haasin kisakuljettajina toimivat tulevalla kaudella Alpinen riveistä Haasin ohjaksiin siirtynyt Esteban Ocon ja nuori Oliver Bearman.

Viime kaudella Haas sijoittui valmistajien MM-taulukossa seitsemänneksi.