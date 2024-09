F1:ssä kaksi raharikettä – yllättävä taho mukana

Honda on F1-talli Red Bullin moottorivalmistaja, kun taas Alpine on autojätti Renaultin sisaryhtiö, joka pyörittää omaa F1-ohjelmaansa.

Tyypillisesti menettelyrikkomuksessa on kyse siitä, että jokin taho tai jotkut tahot eivät ole ilmoittaneet taloudellisia lukemiaan oikealla tavalla.

FIA:n mukaan Honda ja Alpine ovat toimineet ”hyvässä uskossa” ja että ”he ovat olleet FIA:n kanssa hyvin yhteistyöhalukkaita viedäkseen asian maaliin”. FIA on ehdottanut sekä Alpinelle että Hondalle ratkaisua, missä he hyväksyvät rikkoneensa sääntöjä ja että he hyväksyvät ”jonkinlaisen seuraamuksen”.