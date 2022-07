F1:n salattu jättikauppa paljastui – saksalainen autoyhtiö ostaa puolet Red Bullista

Red Bullin ja Porschen potentiaalinen yhteistyö on ollut esillä F1-lehdistön puolella. Nyt yhteistyö on käymässä toteen.

Jättikauppaa on hierottu jo tovin ajan kulissiverhojen takana. Osapuolten on pitänyt muun muassa hakea hyväksyntä kartellien vastaisilta viranomaisilta ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että Porschen ja Red Bullin yhteistyö piti hyväksyttää Euroopan unionissa, lupa piti hakea myös 20:ltä Euroopan unionin ulkopuoliselta maalta.

Yksi näistä maista on Marokko, jonka hallituksen lainsäädännön mukaan yritysyhteistyöhakemukset on julkistettava, kun ne on hyväksytty.