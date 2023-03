F1-mestari äimistyi Mercedes-tähden teoriasta: "Miten voit sanoa noin?"

Buttonin mielestä on ennenaikaista luovuttaa mestaruuspytty Verstappenille jo tässä vaiheessa, vaikka Red Bullin autot olivat häkellyttävän ylivoimaisia kauden avauskilpailussa Bahrainin radalla.

– Tiedän, että monet kuljettajat ovat sanoneet, että mestaruus tulee olemaan helppo Red Bullille ja Maxille. Mutta miten voitte sanoa niin? On testattu vasta yhdellä radalla ja ajettu toisella, Button sanoo painokkaasti.

Brittikuljettajalla on pointti sanojensa takana.

– Tiedämme, että Bahrain on erittäin ainutlaatuinen, ja autot toimivat siellä tietyllä tavalla. Kyseessä on paljon jarrutusta vaativa hidas rata, eikä niinkään rata, jossa tarvitaan kovia nopeuksia, Button perustelee.

– Saudi-Arabian jälkeen ymmärrämme hieman enemmän, sillä se on nopeampi rata. Myös Euroopan kisojen jälkeen (tiedämme enemmän).

Button uskoo, että luvassa on vielä tiukkaa vääntöä F1-sarjan keulapaikoista.

– Emme halua sijoittua toiseksi vaan voittaa, mutta yksi talli on kilometreja edellä. He pystyvät leikittelemään kisassa, heillä ei ole edes rengaskulumaa. Ensimmäisen kisan perusteella uskon, että he voittavat jokaisen kisan tänä vuonna, Wolff täräytti.