Ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen kohtaa kiusattuja nuoria: "Osa on tullut itkien kertomaan"

Entinen nyrkkeilytähti Amin Asikainen haluaa auttaa nuoria voimaan paremmin. Mies on ollut jo vuosia mukana Kiusaamisesta KIPU -kampanjassa, jossa hän käy yhdessä viihdealan työntekijä Mikko Kartanon kanssa luennoimassa kouluissa kiusaamista vastaan.

Nyt he kertovat Huomenta Suomessa kohtaamisistaan kampanjan aikana.

– Osa on tullut itkien kertomaan, että on kokenut kiusaamista koko koulutaipaleen ajan. Osa on sanonut, että saa tästä voimaa. Jälkeenpäin tullaan myös kadulla vetämään hihasta, että kävit koululla, Asikainen kertoo.