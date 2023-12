Ex-ministeri viuhahti julkisella paikalla

– Täytin vuosia maanantaina. En ymmärtänyt, että vaikutus on näin nopea, Hyssälä kuittaa.

Hyssälä on eduskunnan mukaan syntynyt vuonna 1948, eli hän on täyttänyt maanantaina 75 vuotta. Hän on tehnyt pitkän poliittisen uran. Hyssälä vaikutti kansanedustajana keskustan riveissä vuodesta 1995 vuoteen 2010. Hän toimi myös peruspalveluministerinä Jäätteenmäen hallituksessa ja Vanhasen ensimmäisessä hallituksessa. Lisäksi hän oli sosiaali- ja terveysministeri Vanhasen toisessa hallituksessa.