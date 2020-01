Ex-ministeri Kimmo Tiilikainen pyrkii ympäristöministeriön kansliapäälliköksi

Vihreä tausta on myös Eero Yrjö-Koskisella, joka työskentelee Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana. Hän on ollut takavuosina vihreiden puoluehallituksen jäsen ja on nykyään Riihimäen kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana.