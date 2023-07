Ex-F1-pomolta kova ehdotus: yllättävä taho tyrkyllä Max Verstappenin tallikaveriksi

Red Bullin yllä on käyty tuoreeltaan kovaa pyörittelyä siksi, koska tallin meksikolaiskuski Sergio Perez on esiintynyt hyvin epätasaisesti.

Perez aloitti kauden lupaavasti, mutta hänen tahtinsa on hiipunut loppukevään ja alkukesän aikana. Perez haastoi vielä alkukaudesta Red Bullin toisen kuskin Max Verstappenin MM-taistossa. Nyt Verstappen on mennyt menojaan.

– Hän ei ollut koskaan aiemmin ajanut tällä radalla – ehkä tyyliin maksimissaan kerran joskus aiemmin junioriaikoinaan, ja hän tuli ja täräytti heti toiseen riviin. Ja se, miten hän ajoi muun muassa Maxia vastaan… pitää olla tarkkana sen suhteen, että minne hän on menossa, koska näyttää siltä, että tähti on syntymässä, Jordan tykitti.

– Olen hyvin vakuuttanut tästä nuoresta kaverista. Mielestäni hän on yksi niistä, jotka pystyvät haastamaan Maxin tulevina vuosina. Pitää kuitenkin muistaa, että hänen managerinsa on (ex-F1-kuski) Mark Webber, joka sai sorvattua hänet McLarenille. Ei kannata yllättyä siinä vaiheessa, kun Red Bullilla vapautuu paikka. Se on kuitenkin talli, missä Mark on ajanut. Piastrin nimi on silloin näyttävästi esillä, Jordan ennustaa, lisäten: