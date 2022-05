Ex-diktaattorin poika voitti Filippiinien presidentinvaalit – brutaalista huumesodasta tunnetun Duterten tyttärestä varapresidentti

Rodrigo Duterte on saanut kansainvälistä huomiota muun muassa brutaalilla huumesodallaan, jossa kansalaisjärjestöt arvioivat kuolleen kymmeniä tuhansia ihmisiä. Myös Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on tutkinut huumeiden vastaista sotaa, mutta tutkinta on keskeytetty väliaikaisesti.