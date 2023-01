Evijärven puukotuksia tutkitaan tapon yrityksinä ja törkeänä pahoinpitelynä – yhden tila vakava

Pohjanmaan poliisilaitos kertoo, että teot oli tehty teräaseella ja poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Poliisi kertoo, että teoista ei aiheutunut sivullisille vaaraa. Teot tapahtuivat yksityisellä alueella.

Uhreja kolme, yhden tila vakava

Pohjanmaan poliisilaitoksen tiedotteen mukaan uhreja on kolme, joista yhden tila on vakava. Poliisi kertoo jatkavansa esitutkintaa muun muassa asianosaisten kuulemisella. Teon motiivi on vielä epäselvä.