Eurooppa valmiina säätämään nopeasti rankkoja Venäjä-pakotteita: "Tällä kertaa länsi ei miettisi"

MTV:n kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola on seurannut kokousta Brysselissä, jossa on tänään puhuttu uusista Venäjä-pakotteista. Viime päiviltä ja viikoilta tuttua EU-maiden ja Yhdysvaltojen yhteistä tahtoa on viestitetty tänäänkin, vaikka konkreettisiin toimiin ei ole vielä tartuttu.