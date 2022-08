Euroopan kuivuus paljastaa menneisyyden hyytäviä viestejä jokien syvyyksistä: "Jos näet minut, itke"

”Jos näet minut, itke".

Kenties hyytävin esimerkki on Elbe-joessa Tshekin Decinissä sijaitseva kivi . Sen vanhin näkyvä merkintä on vuodelta 1616. Kivessä lukee viesti: "Wenn du mich siehst, dann weine", eli ”Jos näet minut, itke”.

Alhaiset virtaamat aiheuttavat yhä ongelmia

Vaikka veden määrä joissa ei nykypäivänä vaikuta merkittävästi viljasatoon, on sillä edelleen monia vaikutuksia modernin maailman tarpeisiin. Esimerkiksi Rein-joen tärkeä rahtiliikenne on vaikeutunut , kun joen vedenkorkeus on paikoin vain 56 senttimetriä. Laivat vähintään puolitoista metriä vettä.

Jokien rannoilta on myös paljastunut kuivumisen myötä toisen maailmansodan aikaisia pommeja , ja ihmisiä on varoitettu kävelemästä Rein-joesta paljastuneella joenpohjalla.

Myös muualla maailmassa luonnonmullistuksiin liittyviä viestejä on kaiverrettu jälkipolville. Japanin rannikoilla on satoja tsunamikiviä, joista vanhimmat on kaiverrettu satoja vuosia sitten. Niiden tarkoitus on merkitä, mille korkeudelle tsunami on joskus yltänyt, ja varoittaa ihmisiä rakentamasta liian lähelle rantaa.