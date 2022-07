EU pääsi sopuun kaasusäästöistä kompromissin avulla – nämä maat saivat vapautuksen

Näin säästämisestä voi tulla pakollista

Nyt sovitusti kaasun käytön vähentäminen on vapaaehtoista, mutta tietyin ehdoin tavoitteesta voi tulla pakollinen.

– Jos viisi jäsenmaata yhdessä katsoo, että energiansaatavuus on ongelma, kaasuntuonti on loppunut tai muiden energiamuotojen saatavuus on huono, silloin nämä viisi maata voivat pyytää EU:ta toimimaan ja tekemään säästötoimet pakollisiksi, Piuhola selittää.