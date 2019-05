EU:n valta kasvaa mutta äänestäjien into laskee – äänestysprosentti on hiipunut jo 40 vuotta

Ensimmäisissä eurovaaleissa vuonna 1979 kolme viidestä äänioikeutetusta – 62 prosenttia – käytti oikeuttaan. Tuota huippua ei ole sen koommin tavoitettu, ja äänestysinto on laskenut tasaisesti jokaisessa vaalissa.

Pakollista äänestystä käyttävien maiden osuus on sittemmin kutistunut EU:n kasvaessa. Nykyisellä EU-alueella äänestys on pakollista Belgiassa, Bulgariassa, Kyproksella, Kreikassa ja Luxemburgissa. Laista huolimatta äänestysinto on jäänyt Kreikassa ja Kyproksella matalaksi.