EU:n Ursula von der Leyen vierailee Kiovassa – "Eurooppa tukee teitä"

Puheejohtaja von der Leyen lausui Ukrainaa tukevat sanansa Twitterissä: "Ukraina, parlamentaarinen demokratia, oli jo hyvällä tiellä ennen Venäjän hyökkäystä. Tämä sota on valtava stressitesti. Ja koko maa on nousemassa. Samaa henkeä tarvitaan maan uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen. Ja Eurooppa on tukemassa teitä."