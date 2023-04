EU:n lähettilään kimppuun käytiin Sudanissa

Euroopan unionin Sudanin-lähettilään kimppuun on käyty hänen kodissaan Khartumissa, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell kertoi myöhään maanantaina Twitterissä .

– Tämä on (diplomaattisia suhteita koskevan) Wienin yleissopimuksen räikeä rikkomus. Diplomaattisten tilojen ja henkilöstön turvallisuus on Sudanin viranomaisten keskeinen velvoite, josta on säädetty kansainvälisessä oikeudessa, Borrell kirjoitti.