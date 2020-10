EU:n ja Britannian kauppaneuvottelujen jatko jäi epävarmaksi – "Meidän osaltamme kauppaneuvottelut ovat ohi"

Uutistoimisto AFP kertoi ensin, että EU-lähteen mukaan Britannia olisi hyväksynyt neuvottelujen jatkamisen. Sittemmin Britannia julisti neuvottelut päättyneiksi, koska EU ei joustanut riittävästi. Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan maan on valmistauduttava sopimuksettomaan EU-eroon.

– Meidän osaltamme kauppaneuvottelut ovat ohi, Johnsonin tiedottaja sanoi toimittajille uutistoimisto AFP:n mukaan. Vastaavia tilanteita on nähty neuvotteluissa ennenkin, ja jyrkät lausunnot saattavat olla neuvottelutaktiikkaa.

Johnson haikailee Kanada-mallin sopimusta

Pääministeri Johnsonin mukaan Britannia on valmis sopimuksettomaan EU-eroon, jos Euroopan unionin lähestymistapa ei muutu. Johnsonin mielestä EU ei ole suhtautunut kauppaneuvotteluihin riittävän vakavasti ja on sulkenut pois sopimusmallin, joka Britannialla on Kanadan kanssa.