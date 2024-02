EU-maiden ulkoministerit kokoustavat Brysselissä – Navalnyin leskeä odotetaan paikalle

Venäjä laajensi hyökkäyssotansa Ukrainassa 24. helmikuuta 2022. EU-maiden kolmannentoista Venäjän vastaisen pakotepaketin on odotettu valmistuvan sodan vuosipäiväksi.

Jo pidemmän aikaa jumissa on ollut Euroopan rauhanrahaston pääomittaminen ja uudistaminen. Rauhanrahastosta on muun muassa korvattu jäsenmaille niiden Ukrainaan toimittamaa aseapua.

Brysselissä ei ole odotuksia siitä, että tämä jumi aukeaisi vuosipäivään mennessä. Rauhanrahaston isoin rahoittaja on ollut Saksa, jonka kanssa muiden maiden on ollut hankala päästä yhteisymmärrykseen rahaston sääntöjen uudistamisesta.

Kahdenvälinen aseellinen tuki EU-maista on kuitenkin koko ajan jatkanut Ukrainaan, vaikka jäsenmailla on ollut ongelmia rauhanrahaston kanssa.

Operaatio Punaisellemerelle

Toinen EU-maita jakanut aihe on ollut Israelin ja Hamasin välinen konflikti Lähi-idässä. Vaikka yhteisistä politiikkalinjauksista on ollut muuten hankala sopia, on ulkoministerikokouksen aikana määrä lanseerata unionin operaatio Punaisellamerellä.