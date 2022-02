EU-komission puheenjohtaja saapuu tänään Helsinkiin keskustelemaan turvallisuustilanteesta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Helsingissä keskustelemassa Euroopan turvallisuustilanteesta. Von der Leyenin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.).

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on ollut viime aikoina jännittynyt, sillä Venäjä on koonnut joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan ja esittänyt vaatimuksia niin sanotuista turvatakuista. Venäjä on esimerkiksi vaatinut, että sotilasliitto Nato ei saisi enää laajentua itään.