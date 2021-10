EU ehdottaa Britannialle kompromissia Pohjois-Irlannin rajajärjestelystä – tullitarkastukset kevenisivät ja makkarat saisivat poikkeusluvan

EU-komission varapuheenjohtajan Maros Sefcovicin ehdotuksen tarkoitus on toimia pohjana neuvotteluille ja helpottaa jännitteitä Britannian ja EU:n välillä.

Taustalla on Britannian EU-eron yhteydessä sovittu, poliittisesti arkaluontoinen Pohjois-Irlannin rajajärjestely, johon Britannian hallitus on vaatinut muutoksia.

Tavaravirrat Pohjois-Irlantiin helpottuisivat

Lisääntynyt byrokratia on harmittanut esimerkiksi brittiyrityksiä, jotka ovat myyneet tuotteita Pohjois-Irlantiin.

Joidenkin tuotteiden, kuten brittiläisten makkaroiden, pääsy Pohjois-Irlannin markkinoille nykyisen siirtymäjakson päätyttyä on ollut vaarassa, koska tiettyjen lihatuotteiden tuominen EU:n alueelle sen ulkopuolelta on kielletty. Sama kohtalo uhkasi brittiläisiä kukkia.

Se on myös laajentamassa niiden tuotteiden määritelmää, joilla katsotaan olevan vähäinen riski päätyä Pohjois-Irlannin kautta EU:n sisämarkkinoille. EU siis päästäisi ilman tullitarkastuksia Pohjois-Irlantiin paljon nykyistä enemmän tuotteita.

EU-tuomioistuimen rooli hiertää

Britannian hallitus on kuukausien ajan vaatinut muutoksia toimimattomana pitämäänsä rajajärjestelyyn ja uhkaillut sen keskeyttämisellä. Lisääntyneiden rajamuodollisuuksien ohella Britanniaa hiertää se, että EU-tuomioistuimella on toimivalta Pohjois-Irlantia koskevissa EU-lainsäädäntöön liittyvissä kiistoissa. Britannian brexit-ministeri David Frost sanoi hiljattain, että tuomioistuimen toimivallan poistaminen on briteille kynnyskysymys.