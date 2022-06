Etsintäoperaatio käynnissä: Vene ajelehti yksin Kuopiossa – omistaja oli lähtenyt aamulla kalastamaan

Poliisin tietojen mukaan veneen omistaja on lähtenyt sillä aamulla kalastamaan. Poliisi on käynnistänyt kadonneen henkilön etsinnän Kortejoen seudulla. Poliisin lisäksi etsintöihin osallistuu myös Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Kuopion Järvipelastajat.

Kyseessä on Yamaha-merkkinen valkoinen avovene, joka on 4-5 metriä pitkä. Veneessä on 20 hevosvoiman moottori. Kuva veneestä on liitteenä.