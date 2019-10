Lohduton hätäpuhelu Pihtiputaalla: Mies kertoi olevansa uppoavassa veneessä – Etsinnät jouduttu keskeyttämään

Paikalla miestä on etsitty tänään maastosta ja vedestä. Etsinnöissä on ollut mukana poliiseja sekä pelastuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen väkeä.

Kadonnut on poliisin mukaan vuonna 1978 syntynyt paikkakuntalainen mies. Mies on 178 senttiä pitkä ja hän on vartaloltaan hoikka.