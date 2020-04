Etelä-Korean parlamenttiin valittiin ensimmäistä kertaa pohjoiskorealainen loikkari

Thae toimi Pohjois-Korean apulaislähettiläänä Britanniassa, kunnes loikkasi perheensä kanssa vuonna 2016. Hänestä tuli korkea-arvoisin Pohjois-Koreasta loikannut virkamies. Sittemmin hän on muuttanut Souliin ja saanut Etelä-Korean kansalaisuuden.

Thaen loikkauksen jälkeen Pohjois-Korea on kutsunut häntä "ihmissaastaksi" ja maan valtionmedia on syyttänyt häntä muun muassa kavalluksista ja lapsen raiskaamisesta. Avoimesti Pohjois-Korean hallinnosta ja elämästä diktatuurissa puhunut Thae on kertonut pelkäävänsä tulevansa salamurhatuksi kostona loikkauksesta.