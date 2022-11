ESS: Maanomistajanaapurit asettivat Jorma Ollilan metsästyskieltoon – syynä vapaana temmeltävät ex-Nokia-pomon peurat

Etelä-Suomen Sanomien mukaan joukko maanomistajia asetti Ollilan ja hänen poikansa metsästyskieltoon. Kiellon taustalla on peurojen aiheuttamat vahingot lähialueella. Lehden mukaan peuroja on päässyt lähialueille aidan kaaduttua. Lisäksi peuroja olisi lehden tietojen mukaan päästetty myös vapaaksi viime vuonna. Olliloita kielletään metsästämästä yli 230 hehtaarin kokoisella alueella kartanon ympäristössä.

– Metsästysoikeus kuuluu lähtökohtaisesti maanomistajalle, ja jos hän ei ole vuokrannut maitaan, niin hän voi tietenkin asettaa metsästyskiellon. Jos maanomistaja on vuokrannut metsästysoikeuden edelleen joko yksityishenkilölle tai juridiselle henkilölle, niin silloin metsästyskieltoon liittyvät asiat käsittelee se seura tai seurue jolle tämä metsästysoikeus kuuluu.

Kuusipeuroja on tarhattu Olliloiden kartanon alueella jo useamman vuoden ajan, ja Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut peurojen aiheuttamista vahingoista myös elokuussa .



Historiallisen Toivonojan kartanon päärakennuksen runko on vuodelta 1807. Museoviraston mukaan päärakennuksen nykyinen ulkoasu on arkkitehti Florentin Granholmin käsialaa vuodelta 1870. Rapatut navetta- ja tallirakennukset on rakennettu 1910-luvulla.