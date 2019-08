Espoolaisperheen vene hajosi merellä kesken matkan – ihmisten auttamisenhalu yllätti täysin: "En missään tapauksessa ajatellut, että tulemme saamaan näin hyvää kohtelua"

– Onneksi välittömästi sen jälkeen, kun kone sammui, lähistöltä oli lähdössä vene. Me vilkutimme sille ja he tulivat auttamaan ja hinasivat meidät läheiseen Lähteelän vierasvenesatamaan, Oikarinen sanoo.

– Tuollaisella isohkolla veneellä on vaikea kiinnittyä rantaan ilman apua. Kun pääsimme siihen, auttamaan tulleet kysyivät, onko meillä kaikki ok. Meillähän oli, olimme päässeet pois mereltä, eikä ajelehdittu enää. Ihmettelimme sitä avuliaisuutta, mitä ympärillä oli, Oikarinen sanoo kiitollisena.

Veneilijät toivat varahihnoja

– Palatessani veneelle laituriin ilmestyi kaksi veneilijää, joilla oli varahihna. Huhu oli levinnyt, että meiltä oli hihna katkennut ja he tulivat näyttämään, että heillä on hihna varalla, jos se sopisi meidän koneeseen ja pääsisimme jatkamaan matkaa, Oikarinen sanoo.

Hän on hämmentynyt siitä, miten avuliaasti ihmiset suhtautuivat heihin.

Perheen lapset totesivat, että nyt he pääsevät uimaan. He olivat tulossa toisesta saaresta, missä sinilevä esti uimisen.

– Lähteelässä oli mahdollisuus mennä uimaan, joten menimme rannalle. Lasten kahlatessa me vanhemmat juttelimme, että mitä tehdään seuraavaksi.

Oikarinen oli ilmoittanut veneen ongelmasta Meripelastusseuralle. He auttavat hinauksissa, kun vene joutuu haveriin.

Aurinkoa ottanut nainen tarjoutui auttamaan

Oikarinen soitti Trossi -palveluun, joka on Meripelastusseuran hätäpalvelu veneilijöille. He antoivat summittaisen kellonajan, milloin he tulevat apuun.