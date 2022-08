Espanjassa toimistoja ei saa jäähdyttää alle 27 asteen, patsaat pimenevät Saksassa – osa EU-maista ei kuitenkaan osallistu energian säästötalkoisiin

Vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen perustuva tavoite on säästää kaasua 45 miljardia kuutiota, eli noin 15 prosenttia Euroopan vuosittaisesta kokonaistarpeesta.

Venäläiskaasun tyrehtyminen riipaisee kaikista eniten Saksaa

Saksa on EU-maista pahimmin riippuvainen venäläiskaasusta.

Gazprom on supistanut toistamiseen kaasutoimitukset Nord Stream 1 -kaasuputkessa minimiin, kaasua virtaa tällä hetkellä 20 prosenttia putken siirtokapasiteetista.

Kaasun säästämiseksi Saksa on jo käynnistänyt kaikki reservissäkin olleet kivihiilivoimalat ja myös käynnistämiskunnossa olevat vanhat ruskohiilivoimalatkin aiotaan kytkeä lämmön- ja sähköntuotantoon.

Useissa maissa julkisten tilojen jäähdyttäminen pannaan

Siihen liittyen energian säästäminen on jo käynnissä Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Ranskassa.

Kukin maa on kieltänyt julkisten tilojen jäähdyttämisen ilmastointilaitteilla. Helleraja Espanjassa on 27 astetta, Kreikassa 26 ja Italiassa 25 astetta.

Uutistoimisto DPA:n keräämien tietojen mukaan suurin osa EU-maista on julkistanut säästösuunnitelmansa, mutta kuudelta seitsemältä maalta suunnitelmia ei ole saatu.

Kaasun käyttö minimissä

Itävallan mukaan sen kaasun käyttö on vähentynyt tänä vuonna jo 7 prosenttia.

Hollannissa ja Belgiassa kaasun käyttö on alkuvuodesta laskenut jo 25 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kampanjointi kohdistuu erityisesti kuluttajiin, asuntojen lämpötilojen laskemiseen vähintään yhdellä asteella ja lyhyempiin suihkussa käynteihin.

Näin eri maissa säästetään energiaa

Italia on kieltänyt julkisten tilojen jäähdyttämisen alle 25 asteen. Talvella lämpötilat eivät saa ylittää 19 astetta. Teollisuudelta Italia ei ole vaatinut mitään säästötoimia.

Myös Viro on saavuttanut jo säästötavoitteensa, kaasunkäyttö on laskenut 16 prosenttia viiden vuoden keskiarvoon verrattuna. Hallitus on kuitenkin vedonnut yrityksiin kaasun korvaamiseksi muilla energiamuodoilla.