Espanjassa levitetty tekoälyn avulla väärennettyjä 11–17-vuotiaiden tyttöjen alastonkuvia – "Kaikki, joilla on lapsia, ovat huolissaan"

Kasvot kuviin on poimittu sosiaalisen median tileiltä, minkä jälkeen niihin on tekoälysovelluksella lisätty vartalot. Kuvia on levitetty muun muassa Telegram- ja Whatsapp-sovelluksissa.

– Kaikki, joilla on lapsia, ovat huolissaan. Jos sinulla on poika, huolehdit siitä, onko hän mahdollisesti tehnyt jotain tällaista. Ja jos sinulla on tytär, olet vielä enemmän huolissasi, koska kyse on väkivallasta, sanoi kaupungissa asuva Gema Lorenzo, jolla on 16-vuotias tytär ja 12-vuotias poika.