Lawson postasi Instagram-tililleen tyttäristään napatun suloisen otoksen , jossa tämän vanhempi tytär näyttää pukeutuneen noidaksi ja nuorempi pupuksi. Kaksikon edessä on maljakko, johon on aseteltu koristeltuja pajunoksia.

(Vanhempi tytär): Isi?

(Lawson): Niin, rakas?

(Vanhempi tytär): Tää virpomisperinne on mun ja siskon mielestä tosi outo.

(Lawson): Ai miks?

(Vanhempi tytär): No onhan se omituista, että me käydään kahdestaan koputtamassa naapureiden ovelle, esitetään loru ja lopuksi annetaan heille koristeltu vitsa.

(Lawson): Mikäs siinä on omituista?

(Vanhempi tytär): Se, että SÄ syöt kaikki meidän palkkioksi saadut suklaat.

(Lawson): …

(Nuorempi tytär): Isi?

(Lawson): Suut suppuun ja virpomaan. Isillä on jo nälkä.