Erling Haaland maireana ilmiömäisestä unelmamaalistaan – lähetti erityiset terveiset esikuvalleen: "Opin sen häneltä"

– Opin sen herra Zlatanilta. Toivon, että hän on ylpeä tuosta maalista, Haaland virnuilee Ruotsin C Moren haastattelussa.

– Muistan myös, että rakkaalla ystävälläni Ibrahimovicilla oli taito nostaa jalka kattoon. Erling on aika samanlainen. Se on hänelle luonnollista. Hän on elastinen, notkea ja pystyy saamaan kontaktin palloon laittaakseen sen maaliin, Guardiola kuvailee.