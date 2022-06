Erling Braut Haaland kuritti Ruotsia jälleen – lisäajalla jännittävä käänne

Haaland oli viikko sitten iskenyt myös kaksi maalia Ruotsia vastaan, kun Norja voitti tuolloin Kansojen liigassa naapurimaansa vieraissa 2–1. Kaikkiaan Haaland on pelannut 21 A-maaottelua ja tehnyt niissä 20 maalia.

Norja johtaa Kansojen liigan B-liigan 4. lohkoa: se on kerännyt neljästä ottelusta 10 pistettä. Kolme peliä pelannut Serbia on lohkokakkosena kuudella pinnalla, neljä ottelua tahkonneella Ruotsilla on kolme pistettä ja kolme peliä pelanneella lohkojumbo Slovenialla yksi pinna.