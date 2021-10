Erikoiset treffit! Maajussi-Patrikin treffeille pääsee myös äiti Satu Mäkelä-Nummela: "Asetta käsitellään paremmin kuin poikaystävää"

Kolmannen treffipäivät maajussi-Patrikin kanssa viettää Linda. Muun muassa metsästyksestä kiinnostunut morsianehdokas on pitkin viikkoa vihjaillut toivovansa, että pääsisi treffeillään ampumaan. Toive toteutuu, sillä Patrik vie Lindan ampumaradalle trap-ammunnan olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummelan kanssa, joka on Patrikin äiti sekä valmentaja.

Linda kertoo Mäkelä-Nummelalle, että hänellä on ollut vuoden verran oma haulikko, jolla on käynyt hieman ampumassa. Maajussin äiti on tiedosta mielissään.