Erikoinen tilanne: Prinsessa Madeleine sijaistaa Kaarle Kustaata

– Kyseessä on syysloma ja matka, jota on suunniteltu jo jonkin aikaa, jotta kuningatar saisi tilaisuuden esitellä Brasiliaa lapsilleen ja lapsenlapsilleen, kertoo kuninkaallisen hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgren .

Kaarle Kustaa on poissa kaksi viikkoa, ja tänä aikana prinsessa Madeleine toimii hänen sijaisenaan. Madeleine toimii virassa sijaisena viikon ajan. Seuraavalla viikolla kruununprinsessa Victoria on matkustanut jo matkalta kotiin ja toimii kuninkaan sijaisena, kunnes Kaarle Kustaa on jälleen Ruotsissa. Tavallisesti Victoria sijaistaa isäänsä, mutta nyt hän on itse samalla matkalla, joten ei voi sinä aikana toimia sijaisena.