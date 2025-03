Erikoinen näky Norjassa: Mäkihyppääjät palasivat tarkasti vartioituina

Norjan naisten mäkihyppymaajoukkueen urheilijat saivat vartijat saattajikseen Oslon Holmenkollenin maailmancupin kisojen harjoituksissa.

Norjalaiset palasivat hyppytorniin ensimmäistä kertaa viime viikonloppuna puhjenneen Trondheimin MM-skandaalin jälkeen.

Kahden hyppääjän jääminen kiinni sääntöjenvastaisista hyppypuvuista on leimannut koko Norjan mäkihyppyä. Torstaina Oslon Holmenkollenilla nähtiin erikoinen näky, kun keltaliiviset vartijat seurasivat norjalaishyppääjiä näiden matkalla hyppytorniin.

– Teimme tämän turvallisuusarvion eilen, ja teemme nyt viilauksia viimeisen 24 tunnin tapahtumien perusteella, kommentoi Norjan hiihtoliiton Terje Lund NRK:lle.

Mitään vaaraa hyppääjille ei kuitenkaan ole todettu.

– Ei, juuri siksi sitä säädetään nyt, Lund vastasi.

Hyppääjät ovat olleet tilanteesta ihmeissään.

– Joku kysyi minulta, mistä maasta olen. Sanoin, että Norjasta. Sitten sain jotain… en tiedä, mitä he sanoivat, mutta ei se mitään positiivista ollut, kommentoi 17-vuotias Ingvild Synnöve Midtskogen.

– On tietysti ihmisiä, jotka eivät pidä meistä norjalaisista juuri nyt, hän jatkoi.

Midtskogenin mukaan on epäreilua, että kaikki norjalaiset mäkihyppääjät on nyt leimattu huijareiksi toistaiseksi paria urheilijaa koskevan jupakan takia.

– On ollut monia mielipiteitä, että kaikki hyppääjät pitäisi sulkea kisoista ja mitalit pitäisi ottaa pois. Minusta se on uskomattoman tyhmää.

– Norjan lain mukaan ihminen on syytön, kunnes hänet todistetaan syylliseksi. Mikään ei todista, että me olisimme huijanneet. Meidät on tarkastettu, ja kaikki on hyväksytty, joten minun ei vain pitäisi välittää siitä, Midtskogen totesi.