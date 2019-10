Erdogan antoi kurdijoukoille 150 tunnin aikarajan – Venäjä yhteispartioihin Turkin joukkojen kanssa

Turkin mukaan Yhdysvallat on vahvistanut vetäytymisen.

Turkki ja Venäjä aloittavat yhteispartioinnin

Nyt saavutettu tilanne ei kuitenkaan riitä Turkille. Erdogan vaati tiistaina, että kurdien YPG-taistelijoiden on aseineen poistuttava 150 tunnin kuluessa Syyriassa alueelta, joka ulottuu 32 kilometrin päähän Turkin vastaiselta rajalta. Kurdeilla on aikaa vetäytymiseen reilut kuusi vuorokautta keskiviikon puolestapäivästä lähtien. Alue on laajempi kuin mistä Turkki ja Yhdysvallat viime viikolla sopivat.