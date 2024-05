Epätoivoinen urakka – näin maanvyörymän alle jääneitä etsitään Papua-Uudessa-Guineassa, kuolleita jopa satoja

Pelastusryhmiä on tänään saapunut alueelle auttamaan haastavissa etsintä- ja pelastustöissä. Maanvyörymä iski saarivaltion syrjäiseen Engan provinssiin varhain perjantaina paikallista aikaa.

YK ja Punainen Risti ovat arvioineet, että maanvyörymän kuolonuhrien määrä voi nousta huomattavasti yli sadan. Paikallista yhteisöä johtavan Mark Ipuian mukaan maanvyörymän alle on voinut hautautua yli kolmesataa ihmistä.

Uhriluvun tarkentumisen arvioidaan kestävän useita päiviä. Toistaiseksi neljän ihmisen on vahvistettu kuolleen.

Syynä ehkä rankkasateet

Avustusjärjestöjen mukaan maanvyörymä on tuhonnut alueella myös karjan, viljelmät ja puhtaan veden lähteet.

Papua-Uudelle-Guinealle on tarjottu tukea ympäri maailmaa. Avuntarjouksia on tullut ainakin Yhdysvalloilta, Australialta ja Uudelta-Seelannilta. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut sydämensä murtuneen tapahtuneen johdosta.